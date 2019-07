Inter, Rivas: "Ho offerte ma devo rientrare in Italia e parlare con il club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il cartellino di Rigoberto Rivas, centrocampista honduregno classe '98, è ancora di proprietà dell'Inter anche se il calciatore ha trascorso in prestito altrove le ultime due stagioni, prima al Brescia e poi alla Ternana. Sul suo conto si è parlato di alcune offerte, ma è lo stesso Rivas - parlando ai microfoni di El Heraldo - a far sapere che prima di prendere qualsiasi decisione dovrà rientrare in Italia per poter parlare coi nerazzurri:

"Ancora non so niente, appena arriverò in Italia dovrò parlare col mio agente e con la società di questa situazione. Ci sono alcune offerte, ma devo decidere col mio procuratore", le sue parole.