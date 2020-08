Inter, rivedi le parole del presidente Zhang: "Nei prossimi giorni decideremo il futuro"

Al termine della finale di Europa League persa, il presidente dell'Inter Steven Zhang, ai microfoni di Sky ha fatto il punto della stagione ed ha iniziato a parlare del futuro: "Se guardiamo alla stagione credo che sia positivo. Siamo in un percorso che ci ha permesso di arrivare in finale e avere l'occasione di vincerla, qualche anno fa non potevamo neanche immaginarcelo. Quindi stiamo facendo un ottimo lavoro e continuiamo in questa direzione. Perdere fa parte del calcio, ma dare sempre il massimo ci rende ottimisti".

Conte?

"Devo riconoscere che l'allenatore e tutti dentro al club stanno facendo un grande lavoro. In questi giorni ci riposeremo e penseremo al futuro".