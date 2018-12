© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, l'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League ha cominciato a rivedere i suoi piani per la prossima finestra di calciomercato. Non avendo più la certezza di ulteriori ricavi dall'UEFA, la società di fatto non rinforzerà la rosa cogliendo eventuali occasioni che si potrebbero presentare.

Mercato già chiuso, quindi? Non proprio. Ma - si legge - saranno possibili solo operazione come quella definita con Rafinha lo scorso gennaio, cioè in prestito con diritto di riscatto.