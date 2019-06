Inter, rivoluzione a centrocampo: ecco i bocciati e i confermati

© foto di PhotoViews

Tra mercato in entrata e in uscita, c'è aria di rivoluzione in casa Inter per quanto riguarda il centrocampo. Tra confermati e bocciati, La Gazzetta dello Sport sottolinea, ad esempio, come Gagliardini sia stato subito tolto dal mercato. Conte ritiene che le sue caratteristiche siano quasi uniche all’interno della rosa. Discorso simile vale per Vecino, che pure aveva avuto un ruolo meno marginale già nella scorsa stagione. Ma si proverà anche a recuperare alla causa Candreva, che nell’ultima stagione ha visto un netto calo di rendimento e che sembrava ormai aver rotto con l’ambiente interista.

I tre bocciati - Per tre "rimandati a settembre" ci sono tre bocciati. Il più illustre è Nainggolan, di cui Conte suggerisce la cessione, anche a costo di farla in prestito. Il Ninja preoccupa a livello disciplinare e non viene più considerato decisivo in campo: i 39 milioni spesi solo un’estate fa per il suo cartellino e l’ingaggio alto restringono le destinazioni possibili. Se tornasse un vecchio interessamento dalla Cina, potrebbe essere la soluzione. Gli altri esuberi sono i palleggiatori leggeri o poco performanti che rispondono ai nomi di Joao Mario e Borja Valero. Lo spagnolo può tornare a fare il «sindaco» a Firenze, il portoghese piace in patria e al Montecarlo. Terra di motori da F1, ma è solo una coincidenza.