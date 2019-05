© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sta nascendo l'Inter del futuro. Quella targata Antonio Conte, che avrà un attacco tutto nuovo, spiega oggi Il Corriere dello Sport in edicola. Con la Champions League in arrivo Edin Dzeko dalla Roma: il bosniaco è in pugno, l'offerta si aggirerà tra 10 e 15 milioni di euro, 20-25 quelli chiesti dai giallorossi con cui Dzeko ha ancora un anno di contratto.

Non solo Dzeko E con Mauro Icardi non centrale nel progetto, in arrivo anche un'altra punta: piace Romelu Lukaku del Manchester United, c'è anche il placet di Conte. Potrebbe entrare nell'affare Ivan Perisic, anche perché i Red Devils cullano il sogno Robert Lewandowski del Bayern Monaco.