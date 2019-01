Inter, Robben a parametro zero non scalda la dirigenza

© foto di Imago/Image Sport

L'ipotesi Arjen Robben non scalda l'Inter. Nella giornata di ieri l'ala olandese, in scadenza di contratto col Bayern Monaco, ha parlato della possibilità (in basso le sue dichiarazioni) di proseguire la carriera a Milano. Ma il club nerazzurro, rivela 'Sportmediaset', non è troppo allettato dalla possibilità di ingaggiare a parametro zero l'ala oranje classe'84.