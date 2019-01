Inter-Robben, parla l'olandese: "Presto una decisione sul mio futuro"

© foto di Imago/Image Sport

Arjen Robben ha parlato quest'oggi dell'offerta dell'Inter. In scadenza di contratto col Bayern Monaco, l'ala olandese cambierà casacca a fine stagione e ha annunciato che presto prenderà una decisione: "Ti vuole l'Inter? Hai ricevuto offerte? Si, sono orgoglioso e felice di averne ricevute. Le ultime settimane sono state piene di impegni per mio padre, che è anche il mio agente, ma è bello sapere che alcuni club sono interessati alle mie prestazioni. Il futuro è ancora incerto, aspettiamo. Anzi voglio aspettare e concentrarmi sul tornare in forma per il Bayern Monaco. Non so quando ma devo prendere una decisione. Non aspetterò fino a fine stagione. Ho una famiglia e devo pianificare. Ripeto, sono un privilegiato e ringrazio i club che mi stanno seguendo".