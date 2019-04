Inter-Roma, formazioni ufficiali: Lautaro vs Dzeko, out Icardi e Zaniolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Inter-Roma chiude il turno pre-pasquale, in attesa di Napoli-Atalanta che sarà l'ultima gara del 33esimo turno e sarà giocata lunedì alle 19 al San Paolo. Intanto la formazione di Spalletti ha l'occasione di blindare il terzo posto, mentre i giallorossi vogliono conquistare i tre punti in palio per superare il Milan al quarto posto. Tutto, dunque, dipende dalla squadra di Ranieri. Due esclusi eccellenti, uno per parte: fuori Icardi per i nerazzurri, out Zaniolo per i capitolini.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko. All. Ranieri.

AGGIORNAMENTO 20.25 - Kostas Manolas, nel corso del riscaldamento prima della sfida, ha accusato un problema fisico. Al suo posto partirà titolare Juan Jesus. Questa, dunque, la formazione titolare capitolina: (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Juan Jesus, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy, Dzeko.