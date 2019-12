© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko c'è, Justin Kluivert no, come anticipato da Fonseca in conferenza stampa. La Roma ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la gara di domani sera contro l'Inter. Sempre out Pastore, non ce la fa neanche Fazio, oltre ai lungodegenti Cristante e Zappacosta.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Pellegrini, Perotti, Veretout, Zaniolo, Diawara.

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Under, Kalinic, Antonucci.