Inter-Roma, out Pau Lopez e Dzeko: Mirante in porta e Zaniolo centravanti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Novità di sorpresa in casa Roma, questa sera contro l'Inter. Almeno stando alle ultime indiscrezioni: secondo Sky, infatti, Paulo Fonseca sarebbe costretto a fare a meno di Pau Lopez e, almeno dal primo minuto, Dzeko. Al loro posto dovrebbero andare Mirante tra i pali e Nicolò Zaniolo, non Kalinic, come centravanti.