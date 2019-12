Inter-Roma, sapore di Premier e Smalling sa come battere Lukaku

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Più che la Scala del calcio italiano, venerdì sera San Siro potrebbe trasformarsi in un remake della Premier League. Smalling e Lukaku, infatti, saranno solo due dei protagonisti del prossimo Roma-Inter. Entrambi arrivati in estate e con i precedenti che sorridono al centrale inglese. Nell’ultima finestra di mercato, però, dall’Inghilterra è arrivato anche Mkhitaryan, altro giocatore arruolato per l’occasione vista l'assenza di Kluivert. La quota anglosassone della sfida non si ferma qua. Da Fazio a Pau Lopez, passando per Dzeko e Kolarov, fino ad arrivare a Santon, Ranocchia e Conte: tutti con un’esperienza in Premier e pronti a darsi battaglia al Meazza.

PRECEDENTI - Il duello centrale resta comunque quello tra Smalling e Lukaku, negli ultimi due anni compagni allo United e legati da un’amicizia che ha portato il difensore della Roma a dare consigli a Romelu circa la dieta vegana che l’inglese ormai segue da anni. Prima delle due stagioni a Manchester sono stati rivali e il primo scontro risale all’annata 2012-13 con l’attaccante dell’Inter all’epoca in forza al West Bromwich. Vinse Chris 2-1 giocando da terzino destro, ma da lì in poi le sfide diventarono più accese con il passaggio del belga all’Everton (seconda squadra di Liverpool, città storicamente antagonista a quella Manchester). I due in totale si sono affrontati 7 volte e il pareggio non è contemplato. Quattro sono le vittorie per Smalling, mentre 3 quelle di Lukaku. L’ultima sfida, però, è forse la più significativa vista la posta in palio. Era la semifinale di FA Cup. Lo United eliminò l’Everton vincendo 2-1 nonostante un autogol dell’attuale centrale della Roma e grazie anche a un errore dal dischetto dell’ex nove dei Toffees confermando un dato interessante: Romelu non ha mai segnato in quelle sette sfide in cui si sono incrociati. Fonseca spera che i numeri possano essere ancora dalla parte dell’inglese e quello che è certo è che i due si conoscono: sanno come affrontarsi e annullarsi allo stesso tempo. Per conoscere chi la spunterà, invece, bisognerà aspettare le 22.40 di venerdì sera.