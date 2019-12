Inter-Roma, sfida dal sapore speciale per Dzeko: batterà anche la febbre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non sarà, non può essere, una banale influenza a togliere di mezzo Edin Dzeko da Inter-Roma, per mille e uno motivi. San Siro doveva essere la sua nuova casa, Lautaro e Brozovic i suoi nuovi compagni. Può diventare venerdì sera l’altro manifesto della sua storia romanista, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport. Nessun dubbio sul suo recupero, quando al big match mancano ancora quattro giorni.