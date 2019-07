© foto di Federico Gaetano

La trattativa tra Roma e Inter per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro è in stallo e anche se alla fine l'operazione dovrebbe concludersi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, siamo nella fase in cui nessuno dei due club vuole fare un passo verso l'altro.

Attesa - Il bosniaco spera che le cose possano risolversi al più presto, visto che non vede l'ora di trasferirsi a Milano per iniziare la sua nuova avventura alla corte di Antonio Conte.