Inter-Roma, stallo per Dzeko. I nerazzurri valutano l'affare a zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko è d'accordo da tempo con l'Inter, ma il club guidato da Marotta e Conte non riesce a trovare l'intesa con la Roma. I giallorossi continuano a chiedere 20 milioni di euro per il centravanti bosniaco e, come ha detto Petrachi in conferenza stampa, la società romanista non ha intenzione di farsi ricattare da nessuno. Uno stallo che non sembra sbloccarsi a breve e, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter potrebbe attendere un anno per poi acquistare le prestazioni di Dzeko a parametro zero (il contratto del numero 9 è in scadenza a giugno 2020).