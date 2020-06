Inter, Ronaldo chiama Sanchez al Valladolid: "Se i nerazzurri non lo riscattano..."

Alexis Sanchez potrebbe tornare in Spagna. Secondo il Daily Mail, il Real Valladolid - e in particolare il presidente Ronaldo - sarebbe interessato al cileno. L'ex Udinese e Barcellona piace molto al Fenomeno, che in una chiamata su Zoom avrebbe dichiarato: "Ha fatto bene ovunque abbia giocato. Ha grandi qualità; se l'Inter non lo riscatterà, noi gli apriremo le nostre porte". Sanchez, che ieri è entrato nella ripresa nella sfida vinta dai nerazzurri sulla Sampdoria, è ancora sotto contratto con il Manchester United, fino al 2022.