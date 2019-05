© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Interessante analisi della Gazzetta dello Sport riguardante l'Inter ed il valore della sua rosa che a causa degli alti e bassi di questa stagione ha perso un valore stimabile in circa 120 milioni di euro complessivi.

Icardi guida la svalutazione - Il simbolo del deprezzamento, nonché colui che incide maggiormente sui 120 milioni di perdita di valore, è certamente Mauro Icardi. La clausola da 110 milioni è oramai assolutamente fuori mercato, col valore di Maurito che si attesta realisticamente fra i 60 ed i 70 milioni, ovvero 50 milioni in meno. Per questo Marotta ed Ausilio proveranno ad imbastire uno scambio, anche se gli approcci per Paulo Dybala sono stati per il momento infruttuosi.

Perisic e gli altri - La scorsa estate Ivan Perisic aveva una valutazione di circa 50 milioni, mentre nelle prossime settimane la richiesta nerazzurra non potrà superare i 30. Con lui anche Radja Nainggolan, passato da 39 milioni a 15. Nel vortice del deprezzamento sono finiti anche Roberto Gagliardini (da 25 a 15), Dalbert (da 22 a 15) e Matias Vecino (da 24 a 15).