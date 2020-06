Inter, rosa integra e fattore sorpresa. Tutte le nuove facce dei nerazzurri

Più o meno tutti si conoscono in Serie A. Sanno tutti a proposito dei punti deboli, dei fattori dominanti, dei moduli e degli interpreti, di chi suona davanti allo spartito e di chi guida l'orchestra. Se possibile però, giacché come pochissime altre è stata falcidiata da troppi infortuni, sull'Inter restano ombre e scenari ancora da scoprire. Che vivono da settimane nella testa di Antonio Conte, che hanno preso corpo nell'ultimo periodo di training ad Appiano Gentile, che hanno lo scopo di sorprendere la concorrenza, la quale certe sfaccettature nerazzurre non le ha ancora viste, nè sperimentate. Tutti a disposizione, tutti pronti a scendere in guerra (sportiva, s'intende), il comandante Antonio non li aveva mai avuti in stagione. A Napoli vedremo sfondi inediti di una rosa finalmente larga, talmente tanto che l'idea di provare schieramenti diversi, non solo dall'inizio ma anche a gara in corso e più volte, non farà più paura. Significa che potremmo vedere Christian Eriksen e Lautaro Martinez ali d'attacco (3-4-3), oppure notare il danese alternarsi con Stefano Sensi dietro le punte (3-4-1-2), o ancora terzini e ali insieme (4-4-2) grazie alle caratteristiche duttili dello stesso ex Tottenham, di Danilo D'Ambrosio e di Milan Skriniar. Il mercato di gennaio e la rosa integra regalano all'Inter il fattore sorpresa sul quale nessun'altra squadra - o comunque non nella stessa misura - può contare. Mica poco in vista dei due mesi di football più tosti di sempre.