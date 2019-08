Inter, rosa sempre più europea. Sanchez il primo dei botti di fine estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È un’Inter sempre più europea. Internazionale, appunto. Dopo Romelu Lukaku, pure Alexis Sanchez corre da Manchester verso Milano. Martedì sarà la giornata decisiva per la fumata bianca (ma occhio anche a domani, nonostante per lo United sia giornata di partita in Premier). E se tutto andrà come previsto, Marotta e Ausilio piazzeranno l’ennesimo colpo di mercato. Un’opportunità colta al volo per incrementare la dimensione tecnica e di marketing del club e, non meno importante, rallentare le mosse delle concorrenti in Serie A. Con Diego Godin, Valentino Lazaro e Lucien Agoumé, i nerazzurri hanno pescato in ognuno dei maggiori campionati d’Europa. Hanno comprato e compreranno ancora (probabilmente già entro il 2 settembre) da superpotenze vere. Con l’obiettivo di tornare presto ad esserlo anche loro. Nelle prossime due settimane le sorprese potrebbero ancora essere tante. Il Niño Maravilla sarà solo il primo dei botti estivi finali della società di Suning. Fernando Llorente a parametro zero resta infatti una possibilità concreta, Cristiano Biraghi altrettanto nonostante le parole fredde del ds della Fiorentina Pradè, Arturo Vidal neanche a dirlo: Re Artù ha detto sì alla destinazione meneghina e non vede l’ora di tornare in Italia. Un punto in comune determinante con il bomber spagnolo e l’ala cilena. La Serie A, a cinque giorni dal via, è di nuovo protagonista. Sulla scia della Juventus pluricampione d’Italia, riecco pure l’Inter vicina a completare un mercato top-level. A quel punto, nessuno potrà più nascondersi.