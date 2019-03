© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La firma di Milan Skriniar sul rinnovo di contratto con l'Inter fino al 2023 non è ancora arrivata, nonostante l'accordo con il club trovato nello scorso gennaio e La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto sul motivo per il quale il tutto non è stato messo nero su bianco. Il centrale nerazzurro ha rotto con i suoi agenti e questo rappresenta un intoppo che rischia di allungare i tempi, con le squadre di Premier League che sperano ancora che possa aprorsi uno spiraglio per portarlo via da Milano.