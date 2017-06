Inter, Rudiger la priorità per la difesa. Acerbi il secondo innesto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si chiama Antonio Rüdiger (24) la priorità per la difesa dell'Inter. Lo conferma Leggo di questa mattina, con il romanista che potrebbe rappresentare il primo rinforzo per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Francesco Acerbi (29) del Sassuolo, invece, potrebbe essere il secondo innesto per la difesa nerazzurra.