Inter, S. Zhang: "Ringrazio i tifosi, siamo l'undicesimo club più seguito"

letto pochi minuti fa presidente dell' FC Internazionale Milano, Steven Zhang ha parlato all'Assemblea degli Azionisti: "Oggi, venerdì 26 ottobre, ha inizio una Nuova Era per il nostro Club, l'FC Internazionale Milano.

Sono quasi due anni che lavoro qui all'Inter e sin dall'inizio di questo viaggio affascinante le nostre intenzioni sono sempre state chiare. Stavamo rilevando uno dei Club più prestigiosi del mondo. L'Inter è sinonimo di gloria, di vittorie e di storia. Per milioni di persone in tutto il mondo l'Inter è una passione e una fede.

E abbiamo mantenuto la parola. I risultati che il Club ha raggiunto ne sono la prova. Grazie al lavoro della nostra squadra, sia dentro che fuori dal campo, l'Inter è tornata a disputare la UEFA Champions League dopo sei anni di assenza, competendo nuovamente sul palcoscenico della migliore competizione per club a livello mondiale. Il nostro settore giovanile ha continuato a competere ad alti livelli, mettendo in bacheca altri sette titoli.

Dal punto di vista finanziario, i nostri ricavi sono progressivamente aumentati e al tempo stesso siamo riusciti a ridurre le perdite e a controllare i costi. I ricavi nell'anno fiscale 2018 sono stati pari a € 347 milioni, un aumento del 9% rispetto all'anno precedente e del 45% rispetto all'anno prima.

Abbiamo lavorato per aumentare il valore del nostro brand e abbiamo investito nella tecnologia per migliorare il nostro raggio di azione e la comunicazione con i milioni di tifosi nerazzurri sparsi in tutto il mondo.

Molto è dovuto allo sviluppo dei ricavi commerciali derivanti dai mercati al di fuori dell'Italia. Continueremo in questa direzione facendo crescere i ricavi grazie al grande appeal di cui godono il Club e il suo brand in tutto il mondo.

Abbiamo concluso nuovi accordi di partnership e aperto nuovi orizzonti per il club, soprattutto in Cina, grazie alle risorse di Suning e alla sua diffusa presenza nel continente asiatico.

Vorrei fare un ringraziamento particolare ai nostri tifosi, che sono sempre al nostro fianco e che ci hanno aiutato a riempire San Siro, facendo registrare 1 milione di presenze nel corso della stagione 2017/18. Se guardiamo a questa stagione, è verosimile che questa tendenza positiva venga confermata.

La passione dei nostri tifosi si riflette nell'interesse portato nei confronti del nostro Club. Abbiamo aumentato la nostra presenza globale e siamo ora l'undicesimo club più seguito nel mondo con 346 milioni di tifosi (fonte: Nielsen). Nell'ultimo anno, il valore del nostro Brand è raddoppiato. Siamo attualmente al tredicesimo posto, secondo il Brand Finance Report relativo alle società calcistiche, risalendo di 13 posizioni rispetto al 2016.

Nel 2018 abbiamo festeggiato il nostro 110o anniversario e abbiamo lanciato un nuovo progetto, la Hall of Fame dell'Inter, per celebrare i traguardi raggiunti dai grandi giocatori del nostro passato, facendoli sempre sentire parte della famiglia nerazzurra. Abbiamo partecipato per la prima volta alla settimana del design di Milano e il Club continuerà ad essere sempre più coinvolto in questo genere di attività e iniziative, che rappresentano in tutto il mondo la cultura, la moda e lo stile di vita della città di Milano.

Il 2018 è stato il primo anno completo vissuto dalla Inter Media House, un progetto teso a valorizzare il nostro brand attraverso la promozione degli elementi di lifestyle del Club e dei suoi giocatori, dal momento che l'industria sportiva si sta sempre più avvicinando a un modello fondato sull'intrattenimento, grazie soprattutto al crescente potere che hanno al giorno d'oggi i social network.

Questo ci ha portato a modificare il nome del canale del Club in Inter TV, investendo nelle nuove tecnologie ad alta definizione e in nuovi talenti e creando nuovi contenuti video per i nostri profili social ufficiali. I risultati sono stati molto positivi e il Club ha guadagnato complessivamente 5 milioni di follower, considerando tutti i nostri canali.

Il nostro obiettivo è ricostruire l'Inter su basi solide, con una visione a lungo termine, e fare dell'Inter il club più moderno, più innovativo e più vincente al mondo. Al tempo stesso, vogliamo continuare a enfatizzare i valori, le tradizioni e il DNA del club, un'eredità unica che la famiglia Moratti ha lasciato a questo Club.

Oggi, con le risorse di Suning e sotto la mia guida, disponiamo di tutti gli strumenti necessari per accelerare l'ambizioso progetto per il Club e mettere in pratica la nostra visione d'insieme.

Sono molto orgoglioso di continuare a guidare il Club verso una Nuova Era. Sento la responsabilità di soddisfare la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo e sono più che pronto ad accettare la sfida da Presidente nel 110° anno di vita di questo Club prestigioso".