Inter, S. Zhang: "Un onore portare avanti una storia lunga 110 anni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Zhang, figlio del patron dell'Inter Jindong Zhang, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della festa per 110 anni del club nerazzurro al sito ufficiale: "E' un onore portare avanti una storia lunga 110 anni. Oggi è una giornata speciale e ringrazio tutti coloro che questa storia l'hanno scritta. Lotteremo per i nostri colori giorno dopo giorno. Vivo grandi emozioni, soprattutto ogni volta che varco la soglia di San Siro che sprigiona un'energia straordinaria. Hall of Fame? È difficile scegliere, non importa chi vincerà, conta aver fatto la storia con la maglia dell'Inter e come questi colori sono stati indossati"