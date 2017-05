Inter, Sabatini al lavoro: Bernardeschi o Berardi, poi difesa e centrocampo

Walter Sabatini è pronto a iniziare ufficialmente la sua avventura all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il dirigente è arrivato ieri a Milano e adesso dovrà mettersi subito al lavoro. Nuovo allenatore, strategia in entrata e programmazione di un colpo importante in uscita: questi i compiti dell'ex Roma, che insegue uno tra Berardi e Bernardeschi per rendere la rosa nerazzurra ancor più italiana. Successivamente pronto l'assalto a Di Maria e a un difensore tra Marquinhos, Rudiger e Manolas. Per il centrocampo occhi su Nainggolan e Strootman ma piace anche Tolisso.