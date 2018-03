Inter, Sabatini al passato: "Sarebbe stato bello costruire un'altra storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabio Capello che lascia il Jiangsu Suning, e Walter Sabatini che potrebbe fare altrettanto. Ne parla a Sky Sport 24 il diretto interessato, coordinatore tecnico delle squadre del gruppo Suning e quindi anche dell'Inter: "C'era diversità di vedute sulle cose che sono state fatte, ragion per cui Capello ha cheisto e ottenuto la risoluzione del contratto, in un clima molto sereno. La società ha apprezzato la stagione scorsa, è riuscito a tirare fuori la squadra da una situazione difficile. Niente da dire".

Come valuta questo insuccesso a livello personale? Era stata una sua scelta.

"Io quando un calciatore sbaglia uno stop mi faccio un processo. Figuriamoci per una cosa come questa".

Per quanto riguarda lei?

"Stiamo parlando, sempre in un clima di totale serenità. Però non fatemi questa domanda adesso, aspettiamo gli eventi. E le partite dell'Inter: lasciamola tranquilla, ha un grande traguardo da poter e dover raggiungere, non facciamo confusione".

Dall'Inter cosa si aspetta?

"Mi aspetto che faccia l'Inter, come ha dimostrato di poter fare in tutte le partite, che possa giocare bene e vincere le partite che deve vincere. Sarebbe una consolazione, in un'esperienza non esaltante".

Quando parla di eventi cosa si aspetta?

"Ne stiamo discutendo, in un clima di totale comprensione reciproca. L'Inter è l'Inter, sarebbe stato bello poter costruire una storia più consistente".

Parla al passato.

"Non me ne sono reso conto, sono distratto. Fate il vostro lavoro, non posso farvi fare i ciarlatani".

Spalletti comunque confermato?

"Certo, è l'allenatore dell'Inter: auspico che possa rimanere non solo l'anno prossimo ma fare un quinquennio come si deve. Merita di vincere trofei con questa squadra".