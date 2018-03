Inter, Sabatini prepara l'offerta per il portiere ucraino Lunin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola, l'Inter starebbe preparando l'offerta giusta per chiudere per il portiere diciannovenne Andriy Lunin. Già in Europa League con lo Zorya Luhansk, era a un passo dal Real Madrid Castilla, il ragazzo ha però detto di no e ora Walter Sabatini sarebbe in pressing per chiudere per il giovanissimo ucraino.