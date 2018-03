Inter, Sabatini stufo della situazione attuale: pieni poteri o addio

Corriere.it aggiunge ulteriori dettagli in merito al futuro di Walter Sabatini, attuale coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group che pare avrebbe presentato le sue dimissioni (non ancora accettate). I rapporti con Jindong Zhang non sono più dei migliori e dopo le ultime limitazioni sul mercato l'ex dirigente della Roma vuole vederci chiaro: o avrà la possibilità di gestire il progetto con pieni poteri o andrà via. Adesso palla al numero uno del club.