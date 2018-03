Inter, Sabatini su Spalletti: "Merita di vincere trofei con questa squadra"

Nel corso dell'intervista rilasciata sotto la sede dell'Inter, durante la quale ha pubblicamente messo in discussione la sua permanenza alle dipendenze di Suning (link in basso per leggere), Walter Sabatini s'è così espresso sul futuro di Luciano Spalletti: "E' l'allenatore dell'Inter: auspico che possa rimanere non solo l'anno prossimo ma fare un quinquennio come si deve. Merita di vincere trofei con questa squadra".