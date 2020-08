Inter, sabato il confronto Conte-Zhang: l'addio è più lontano, ma serve una pace con la dirigenza

vedi letture

Cinque gol che hanno rimandato ancora di qualche giorno il faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang per il futuro dell'Inter. Da sabato, day after della finale di Europa League contro il Siviglia, ogni momento sarà buono per il confronto e il tecnico non vorrà perdere tempo, visto che ha voglia di staccare la spina e di andare in vacanza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la questione relativa al futuro del tecnico è la priorità assoluta e la scelta va fatta in tempi brevissimi. Due le strade: dimenticare lo sfogo di Bergamo dell'allenatore o voltare pagina e ingaggiare Massimiliano Allegri. Zhang non vuole separarsi da Conte ma non può tollerare i frequenti sfoghi del mister contro la dirigenza. Stop alle accuse, pena il licenziamento per giusta causa.

Il Conte pensiero - Due settimane fa l'addio era nelle testa del tecnico salentino, ma con la rivoluzione in casa Juve sa che l'anno prossimo potrebbe essere quello giusto per il sorpasso. Non sarà accontentato in tutto e per tutto sul mercato e allora può percorrere due strade: accontentarsi e firmare una pace con Marotta e Ausilio oppure farsi da parte rassegnando le dimissioni e accontentandosi di una buonuscita "light".