Inter, saldi Real: Asensio e Kovacic sul taccuino, Bale sogno impossibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter va a caccia dei saldi reali. Gioco di parole, quello proposto dal Corriere dello Sport in edicola che scrive l'interesse nerazzurro per gli esuberi del Real Madrid. Antonio Conte ha messo nel mirino qualche giocatore che Zinedine Zidane potrebbe lasciar partire entro la fine del mercato estivo.

Tre nomi. Marco Asensio e Mateo Kovacic stuzzicano la fantasia, prelevare il primo impone la cessione di Mauro Icardi. Impensabile uno scambio, visto che il Real ha già preso Jovic dall’Eintracht per 60 milioni. Per Kovacic potrebbe esserci la disponibilità dei blancos per un prestito, come già avvenuto in questa stagione con il Chelsea. Il Real avrebbe pure proposto Nacho, un centrale difensivo chiuso dall’acquisto di Eder Militao. Il club nerazzurro, però, ne cerca uno di piede mancino, così da poter liberare Bastoni per il Cagliari.

Suggestione Bale. In Spagna hanno accostato il gallese all'Inter, ma l'affare sembra a dir poco difficile. L'ex Tottenham, comunque, dovrebbe salutare le merengues.