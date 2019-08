Inter, saluta anche Colidio: ha già superato le visite col Sint-Truiden

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Ivan Perisic, anche Facundo Colidio ha lasciato Milano per iniziare una nuova avventura. Come riporta Het Belang van Limburg, il giovane attaccante di proprietà dell'Inter avrebbe già passato infatti le visite mediche col Sint-Truiden. Manca solo l'annuncio, dunque, per il trasferimento in Belgio a titolo temporaneo dell'ex Boca Juniors.