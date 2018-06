Inter, Samaden: "Icardi resterà, ma vale la legge del mercato"

© foto di Antonio Vitiello

Presente negli studi di Sportitalia, il responsabile del settore giovanile dell'Inter Roberto Samaden ha parlato del mercato dell'Inter e della situazione di Icardi: "Cancelo? L'Inter sta completando un percorso che ha dei paletti ben precisi a causa del fair play finanziario. La dirigenza ha gestito bene questa problematica e ha trovato giocatori validi. Oggi paghiamo dazio ma è importante farlo per disputare le Coppe. Icardi? È uno degli attaccanti più forti al modo e resterà con il piacere di tutti. Anche per lui vale la legge del mercato: se ci saranno le condizioni giuste, si valuterà. Pinamonti? Ha cambiato procuratore e ci siederemo per valutare le migliori soluzioni. Ha bisogno di giocare, non importa dove".