Inter, Samaden: "Merito alla società che ci ha sempre creduto"

Fresco vincitore dello scudetto al Mapei Stadium, Roberto Samaden si presenta ai microfoni di InterTV per esprimere la propria gioia: "E' un grande lavoro ma il primo merito è della società che ci permette di portarlo avanti. Abbiamo portato a casa 19 finali su 24 disputate, numeri che dimostrano la continuità di una società che ci ha sempre creduto, e pur con il passaggio di proprietà non ha mai mancato di sostenerci. Nella mia testa c'è sempre l'obiettivo di lavorare duramente ogni giorno, di circondare i ragazzi, anche i più piccoli, di persone che abbiano lo stesso obiettivo, di farli crescere dentro e fuori dal campo. L'anno scorso sembrava impossibile potessimo portare a casa altri trofei, potrà capitare in qualche stagione ma resta il grande lavoro svolto sui nostri campi e centri sportivi. Lasciamo parlare altri che si fregiano di ciò che fanno, noi preferiamo tenere un profilo basso, me l'ha insegnato Giampiero Marini. Noi cerchiamo di portare avanti questo lavoro. Merito alla società, come detto, ma il collegamento con la prima squadra è molto forte, soprattutto con l'inserimento di Baccin da quest'anno. Mister Spalletti dal primo giorno appena arrivato ha rivolto un messaggio alla Primavera che ha vinto il campionato. Oggi era qui nonostante fosse in vacanza. Poi grazie al suo staff. La stagione è stata molto lunga e siamo riusciti ad arrivare in fondo a giocarci quasi tutte le competizioni. Lavoro di una società che ci crede e di tante persone che ci mettono dedizione e spirito di sacrificio. La seconda squadra? Non mi occupo io se ci saremo l'anno prossimo, lo fa chi gestisce la prima squadra. So che è indispensabile per far crescere i ragazzi. Non capisco come ci siano resistenze, in altri paesi c'è e permette di far crescere i ragazzi. Speriamo si metta al centro del mondo del calcio l'interesse vero, non altri. L'Importante è che in Italia si inizi, a prescindere che ci sia l'Inter o meno".