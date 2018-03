Inter-Samp, asse di mercato tra Bereszynski e Maroni del Boca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli occhi dell'Inter, scrive oggi Tuttosport, su Bartosz Bereszynski. Polacco della Sampdoria, l'asse tra le due formazioni è sempre caldo e le due società potrebbero discutere anche del possibile acquisto congiunto del 19enne trequartista Gonzalo Maroni del Boca Juniors. La sinergia tra i due club, peraltro, ha portato alle cronache anche l'interessamento del club di Suning per un altro blucerchiato come Dennis Praet, centrocampista belga ex Anderlecht.