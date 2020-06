Inter-Samp, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Gagliardini. Out Gabbiadini: gioca La Gumina

L’Inter riparte e punta a rendere nuovamente accesa la lotta a tre per lo Scudetto. La Sampdoria prova ad approfittare del pareggio del Torino per scavalcare i granata e mettere altri punti fra sé e la zona retrocessione. Il calcio torna, anche nella sua Scala, San Siro.

Antonio Conte sceglie Gagliardini per affiancare Barella in un centrocampo che, privo di Sensi e Brozovic, ruoterà attorno al talento di Eriksen. Confermata la LuLa in attacco, nel terzetto arretrato c’è De Vrij con Skriniar e Bastoni.

Claudio Ranieri deve fare i conti con due assenze davvero pesanti: dopo Quagliarella, la Samp perde infatti anche Gabbiadini. In attacco giocherà così La Gumina, supportato da Ramirez. Il tecnico doriano spariglia le carte, passando al 3-5-1-1 con Bereszynski-Yoshida-Colley in difesa, Thorsby e Murru esterni. In panchina vanno, tra gli altri, Tonelli, Vieira e Depaoli.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.

Sampdoria (3-5-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Thorsby, Linetty, Bertolacci, Jankto, Murru; Ramirez; La Gumina. Allenatore: Claudio Ranieri.