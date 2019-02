Inter-Sampdoria, le formazioni: cinque cambi per Spalletti, si rivede Defrel

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

QUI INTER -

Ancora privo di Mauro Icardi, Luciano Spalletti opera cinque cambi rispetto alla formazione che ha battuto 1-0 il Rapid in Vienna. In difesa tornano D'Ambrosio, Skriniar e Asamoah. A centrocampo ecco Brozovic e Gagliardini al posto di Vecino e Borja Valero. Confermato in blocco l'attacco, con Lautaro centravanti al posto dell'ex capitano.

QUI SAMPDORIA -

Tre cambi invece per Marco Giampaolo rispetto all'undici che ha perso in casa col Frosinone. Si rivede Lorenzo Tonelli al centro della difesa con Andersen, la fascia sinistra torna di competenza di Murru. Saponara vince il consueto ballottaggio con Ramirez sulla trequarti. In attacco torna titolare Gregoire Defrel al posto di Gabbiadini.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Sampdoria.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainngolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Luciano Spalletti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo.