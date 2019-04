© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri gran parte di San Siro si è schierata in favore di Mauro Icardi, con lo stadio che ha fischiato gli insulti della Curva Nord, votando l'argentino come protagonista positivo della caccia a un posto in Champions. Una tregua che però vale solo con una parte dei tifosi e che ha la scadenza fissata nel prossimo giugno. Marotta infatti non ha rilasciato dichiarazioni concilianti per quanto potrà accadere dopo l'estate: "Parliamo solo di oggi, il futuro si vedrà". Difficile pensare che ci possano essere margini di permanenza, ma intanto l'Inter ha bisogno del suo attaccante per non perdere punti nella corsa all'Europa che conta. Quanto basta per evitare di arrivare ad altre rotture prima della fine della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.