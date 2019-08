© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter e Alexis Sanchez sono sempre più vicini. Come riporta Sky Sport, dopo aver trovato l'accordo con l'attaccante cileno nella giornata di ieri, in queste ore i nerazzurri stanno lavorando infatti per raggiungere un'intesa totale col Manchester United. Si ragiona su un prestito, gratuito o leggermente oneroso, con diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni di euro e coi Red Devils che pagherebbero anche una parte dello stipendio del giocatore. Antonio Conte è pronto così ad abbracciare quello che è stato da sempre un suo grande obiettivo di mercato.