Inter, Sanchez all'Udinese: "Grazie per esservi presi cura di me"

Stasera Alexis Sanchez e l'Udinese potrebbero incrociarsi per la prima volta da avversari, una situazione davvero strana per il cileno, che coi friulani si è imposto nel calcio che conta. Attraverso due story su Instagram, il cileno ha voluto mandare un messaggio ai suoi ex compagni e soprattutto al club che lo ha cresciuto: "L'Udinese è stata la mia prima famiglia in Italia e dunque oggi è un giorno speciale per me. Grazie per esservi presi cura di me".