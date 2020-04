Inter, Sanchez atteso a Milano la prossima settimana in accordo con il club nerazzurro

vedi letture

Contrariamente agli altri stranieri dell'Inter, Alexis Sanchez è atteso a Milano la prossima settimana, dopo essere stato in Cile per questioni personali e aver svolto in patria la quarantena prevista. L'attaccante arriverà in ritardo rispetto ai compagni perché è anche partito dopo di loro dall'Italia, in accordo con la società nerazzurra. Una volta giunto nel nostro Paese, come da regole dovrà sottoporsi anche qui al regime di isolamento.