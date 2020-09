Inter, Sanchez cicerone e Conte felice come un bambino: la prima visita di Vidal ad Appiano

Retroscena della Gazzetta dello Sport a proposito della prima visita ad Appiano Gentile da parte di Arturo Vidal. Il cileno, dopo la prima parte delle visite effettuate ieri mattina, invece di andare a riposarsi in hotel in vista di un pomeriggio intenso, ha chiesto e ottenuto di poter far visita ai nuovi compagni. Sanchez gli ha fatto da cicerone tra lo stupore dei compagni che non si aspettavano la sua presenza al Centro Sportivo. Poi l'abbraccio con Antonio Conte, il vero artefice del suo ritorno in Italia. L'allenatore era talmente felice che sembrava un bambino davanti ai regali di Natale. L'avventura di Vidal all'Inter è finalmente pronta per cominciare.