© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Resta viva e calda la trattativa per portare Alexis Sanchez all'Inter. Secondo quanto riferito dai colleghi di FcInterNews, è in corso di svolgimento in questi minuti un colloquio tra Ed Woodward, vice presidente esecutivo del Manchester United, e Fernando Felicevich, agente del Niño Maravilla. L'intesa è vicina, da parte del club inglese sembrano cadere le ultime resistenze al trasferimento in prestito a Milano dell'attaccante nerazzurro.