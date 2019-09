© foto di www.imagephotoagency.it

Luci e ombre per Alexis Sanchez nel match giocato e vinto oggi dalla sua Inter contro la Sampdoria. L’attaccante cileno ha segnato il gol del 2-0, ma in avvio di ripresa è stato espulso per somma di ammonizioni. Questo il suo commento sui social: “Felice per la vittoria, per l’atteggiamento della squadra e i miei primi due gol, ma triste per l’espulsione ingiusta a mio parere. Adesso pensiamo alla prossima partita”, ha concluso.