Inter, Sanchez fino a fine stagione (e oltre): idea permanenza con penale a favore dello United

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Alexis Sanchez. Ad oggi, Inter e Manchester United hanno trovato l'accordo solo fino al 5 agosto, poi teoricamente il cileno dovrà tornare in Inghilterra. L'Inter però sta lavorando per trattenerlo fino al termine della stagione e possibilmente pure oltre. In tal senso, secondo il quotidiano, l'ultima proposta interista è legata ad un prolungamento del prestito con l'inserimento di una penale da pagare in caso di sfida in finale di Europa League contro lo stesso United.

Discorso aperto anche per il prossimo anno - Per l'Inter, in ottica futura, c'è un doppio ostacolo: la richiesta del Manchester United, che per il cartellino vuole 20 milioni di euro. E la richiesta d'ingaggio, visto che Sanchez al lordo guadagna oltre 15 milioni di euro. Ma per il quotidiano su questo punto sarebbero già arrivate aperture da parte del diretto interessato, disposto ad abbassare le pretese e a spalmare su più anni lo stipendio.