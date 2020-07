Inter, Sanchez formato Maravilla. Le valutazioni su Conte si ribaltano

Un Sanchez formato Maravilla aiuta l’Inter a volare a sei punti dalla Juventus, accorciando un distacco con la vetta che resta semi incolmabile a meno di suicidi calcistici, ma riportando sul piano della normalità valutazioni che sono una settimana fa avevano contorni ben diversi. Il lavoro di Conte, per quanto suscettibile di miglioramenti, è stato evidente nei risultati evidenziati dai punti conquistati e da una sopravvivenza nella lotta al titolo che dalle parti della Milano Nerazzurra non si vedevano da almeno un decennio in questa parte del campionato. Così come va sottolineato l’apporto del cileno che fino a qualche settimana fa veniva designato come sicuro partente, talmente poche erano state le occasioni sfruttate per poter incidere nel momento della necessità. Anche nel momento più complicato, invece, il numero sette dell’Inter si è sempre evidenziato come una delle note positive, sino ai picchi di rendimento delle ultime giornate di campionato che hanno consentito all’Inter di tracciare valutazioni più approfondite anche rispetto al suo futuro ed alla possibilità di cercare di trattenerlo a Milano anche nella prossima stagione. Il primo step sarà quello di un accordo con lo United per prolungare il prestito anche per l’Europa League di agosto, la sensazione più profonda è che se dovesse dipendere da Antonio Conte il Nino Maravilla ritrovato farebbe parte anche del progetto nerazzurro del futuro. Ora la palla passa al mercato. Con una classifica così, ci si può lavorare con maggiore tranquillità.