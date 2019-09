Inter, Sanchez: "Gioco la Champions per vincerla. Barça forte in casa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Uefa in vista della sfida contro il Barcellona: “"Quando sono arrivato a Barcellona si diceva in quel tempo che fosse il miglior Barça di sempre. C'erano Guardiola, Xavi, Iniesta, tutti giocatori che non ci sono adesso. E c'era Carles Puyol, che per me è un capitano straordinario, il migliore che abbia mai avuto finora nella mia carriera. È stata una bella esperienza, lì ti insegnano a giocare a calcio in modo diverso, con il possesso della palla. A Barcellona ho imparato molto, nel senso di migliorare me stesso. Avevo accanto giocatori di qualità, che avevano vinto una Coppa del Mondo, che ogni giorno miglioravano nel loro fisico, nella loro comunicazione sul campo. Oltre a tutto ciò, curavano molto l'alimentazione, si prendevano cura di loro stessi. Al giorno d'oggi, colui che deve avere le idee chiare è il calciatore".

Ma come si batte questo Barcellona? "A casa sono molto forti, hanno la sicurezza di giocare lì. Se abbiamo un'occasione o due occasioni, non possiamo sprecarle. Ho giocato con il Manchester United lì e abbiamo gettato tre o quattro occasioni chiare. Se loro hanno due occasioni, segnano e la partita finisce 3-0. Se vuoi battere il Barcellona non puoi perdere nessuna chiara possibilità".

Il clieno parla anche delle sue aspettative per questa Champions League: "Ogni giocatore vorrebbe vincere una Champions League. La giochi per vincerla, non solo per competere. Io la gioco per vincere. È qualcosa di bello per ogni giocatore e per l'Inter poter sperare nuovamente con la Champions League. L'Inter sta preparando qualcosa di bello per il futuro, non vincono da diversi anni e quindi ho deciso di tornare nel calcio italiano per vincere qualcosa con questa squadra, con un allenatore e dei giocatori che già conoscevo”, riporta Fcinternews.it.