Inter, Sanchez: "Lukaku è un amico. Vogliamo vincere qualcosa"

Ai microfoni di InterTv, Alexis Sanchez parla così della sua nuova esperienza in nerazzurro. Queste le parole della sua prima intervista dal suo ritorno in Italia: “Mi piace il calcio ed essere felice. Ora sono qui, in una grande squadra, con tanti bravi compagni. Poi con Lukaku già ci conosciamo. Spero che vinceremo qualcosa”.

Che campionato è la Premier League? Cosa ti lascia?

“In Premier tutti corrono, c'è grande intensità. E questo mi piaceva tanto. Penso che questo aspetto porti vantaggi a loro anche in Champions, è un calcio diverso”.

Asamoah, Handaovic e Lukaku: tre giocatori che già conosci.

“Asamoah non parlava tanto, invece ora parla di più. Bella persona. Anche Handanovic è un capitano che ci carica sempre prima della partita e vuole fare gruppo. Lukaku l'ho conosciuto a Manchester: parliamo spesso, stiamo tanto insieme, è un mio amico. Ma anche Candreva conosco dai tempi di Udine”.

Quanta voglia hai di giocare nell'Inter?

“Tanta, voglio vincere qualcosa. Dobbiamo lottare, stare insieme e alla fine è questo ciò che conta. È questo il segreto per raggiungere gli obiettivi: l'unione di spogliatoio”.

Girone di Champions molto duro. C'è anche il tuo ex Barça.

“È un'occasione speciale per me, lì ho vinto tanto. Un match molto difficile, ma abbiamo fiducia e possiamo vincere”.

Un messaggio per i tifosi dell'Inter?

“Tutti noi faremo del nostro meglio per vincere qualcosa. È questo il motivo per il quale sono qui”.