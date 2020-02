© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Possibile chance dal 1' per Sebastiano Esposito, questa sera, contro l'Udinese. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez è infatti ancora lontano dal dare certezze e dall'essere la Maravilla ammirata proprio in Friuli ed ecco che mister Conte potrebbe puntare dunque sul suo giovanissimo talento per affiancare Lukaku nel reparto avanzato. Ricordiamo che l'Inter è priva dello squalificato Lautaro Martinez.