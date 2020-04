Inter, Sanchez non sarà riscattato. E lo United "regala" un milione al cileno

vedi letture

Al termine della stagione Alexis Sanchez tornerà al Manchester United. La stagione vissuta in prestito all’Inter dal cileno è stata tutt’altro che esaltante e così la dirigenza nerazzurra ha deciso di non confermare l’ex Arsenal nella rosa di Antonio Conte.

Lo United, dunque, vedrà tornare ad Old Trafford un giocatore che già dodici mesi fa era stato etichettato come fuori dal progetto tecnico di Ole Gunnar Solskjaer. Oltre al danno, però, per i Red Devils anche la beffa. Stando a quanto riportato dal The Sun, infatti, lo United dovrà corrispondere nei prossimi mesi un bonus superiore al milione di euro pattuito al momento della sua firma nel gennaio 2018.