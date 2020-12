Inter, Sanchez out sia col Napoli sia con lo Spezia. Vidal può recuperare per domenica

Niente Napoli e Spezia per Alexis Sanchez. L'attaccante cileno dell'Inter, si legge su La Gazzetta dello Sport, sarà costretto a saltare i prossimo due match per un problema all'adduttore. Assente oggi ma possibile recuperato per la gara contro i liguri, l'altro cileno della compagine di Antonio Conte: Arturo Vidal. L'ex Barça aveva dato disponibilità anche per il Napoli ma lo staff ha preferito non rischiare.