Inter, Sanchez: "Possiamo parlare di scudetto, sono qui per vincere"

© foto di Imago/Image Sport

Il nuovo attaccante dell'Inter Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di Sky: "Sono molto contento di essere ancora in Serie A. Certo che si può parlare di scudetto: io sono qui per vincere qualcosa, ho voglia. L'Inter è una squadra grande. Quando ero all'Udinese, i nerazzurri vinsero il Triplete: a quel tempo per me era la più grande in Italia. Giocare contro di loro era molto difficile, quando li sfidavamo eravamo tutti concentrati. C'erano Ibrahimovic, Eto'o, Zanetti, che ora è ancora qua".

Lukaku? Romelu è un giocatore forte; anche Conte vuole vincere. Sono contento di stare qui, in Italia. Romelu è mio amico, parliamo ogni giorno: si vede che è felice di essere all'Inter, anche lui vuole vincere. Un po' mi ha convinto a venire, la squadra è unita. Alla fine si vedrà, i tifosi è da tanti anni che non vedono la squadra vincere: c'è fame.

Udinese e Barcellona? "A Udine mi chiamavano Niño, ho il cuore lì: è la mia famiglia. Il Barcellona è una grande squadra, sarà dura, ma mi piace giocare con loro. Noi possiamo fare qualcosa di bello".